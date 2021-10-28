Украина

Пандемия вновь все испортила.

Представитель Первой лиги Альянс из Липовой Долины в рамках 1/8 финала Кубка Украины должен был провести домашний поединок против ПФК Львов на поле стадиона Юбилейный в Сумах.

К сожалению, на финальном заседании организационного совета по данному поединку было принято решение закрыть доступ для любителей футбола на трибуны спортивной арены из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в городе и регионе целом.

Самой возможности проведения поединка ничего не угрожает, поэтому его старт состоится в 28 октября в 14:00 по киевскому времени, как и было запланировано изначально.

Football.ua проведет текстовую трансляцию данной игры.