ЧМ-2022. Отбор

Центральный защитник сборной Украины дал комментарий после матча.

Центральный защитник сборной Украины Николай Матвиенко прокомментировал ничейный результат в матче со сборной Болгарии.

"Мы играли по новой тактике, скорее старой, забытой, некоторое недопонимание еще было. Эта игра нам поможет разобрать ошибки и, надеюсь, с Боснией и Герцеговиной прорвет нас, потому что сегодня не хватало реализации.

В клубе мы играем по схеме с двумя центрбеками, поэтому мне удобнее именно так. Хотя в три центральных тоже неплохо, все ребята помогают друг другу. Есть такие матчи, когда можно и в три сыграть, в зависимости от соперника.

Мы уверены в себе, нам не хватало только удачи и реализации, надеюсь, в Зенице прорвет и залетит столько, сколько нам потребуется…", — приводит слова Матвиенко официальный сайт УАФ.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча сборной Украины против сборной Болгарии.