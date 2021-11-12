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Полузащитник сборной Украины прокомментировал результат товарищеского матча.

Полузащитник донецкого Шахтера и сборной Украины Тарас Степаненко прокомментировал ничейный результат в матче с Болгарией (1:1).

Футболист считает, что команда заслужила победить в этом матче.

"Провели отличный матч. К сожалению, так бывает, что атакуешь, создаешь моменты, и мяч просто не хочет лететь в ворота, а соперника – 2 раза дошли до ворот и забили. Это футбол, за это мы его любим. Считаю, что мы провели хороший матч.

Надеюсь, в следующем матче удача нам улыбнется. Главное, чтобы все работали на благо команды. Я верю, что если человек работает, удача к нему обязательно будет благосклонна", — считает Степаненко.

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Также хавбек поделился мыслями относительно будущей встречи национальной сборной с Боснией и Герцеговиной.

"Думаю, сейчас самое главное – восстановиться. Будут потом теоретические занятия, будем и на практике отрабатывать. Будем готовиться, верить в себя, свои силы, успех, и тогда все у нас получится", — сказал футболист в интервью проекту vZbirna.

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