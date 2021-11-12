Украина

Football.ua рассказывает о самом интересном, что происходило в товарищеском матче сборной Украины против сборной Болгарии.

Потрясающий матч в исполнении сборной Украины против Болгарии одесские болельщики имели возможность увидеть на трибунах стадиона Черноморец. Даже несмотря на то, что украинцы не смогли одержать победу, этот поединок был настоящим бенефисом, феерией и хит-парадом острых атак и голевых моментов в исполнении сборной Украины. 36 ударов из них 14 в створ – это просто какие-то невероятные цифры. Почему же Украина не праздновала победу в этом матче?

Вопрос, на который объяснения нет ни у кого.

Начнем с того, что Александр Петраков удивил всех стартовой расстановкой. Никто не мог даже предположить, что тренер может поменять свою излюбленную схему с тремя центральными защитниками и таким образом добавит игрока в середину поля. Благодаря таким перестановкам в центре нашлось место сразу и для Зинченко, и для Малиновского, и для опорника Сидорчука. На флангах появились Ярмоленко и Зубков, а позицию форварда занял Артем Довбик.

Украина с первых минут начала играть остро и широко. Украинцы задействовали фланговых защитников, использовали всю ширину поля. Постоянно пытались вывести фланговых игроков с возможностью для подачи или же прострела. Особенно понравилось взаимодействие правого фланга атаки, где опытный и техничный Ярмоленко, понимая сильные стороны своего партнера, получая мяч, придерживал его, собирал нескольких игроков соперника вокруг себя и после подключения Тымчика, регулярно снабжал его удобными точными передачами на ход. Тот уже, пользуясь своими скоростными данными, постоянно обострял прострелами то на первую линию, то в район одиннадцатиметровой отметки.

На левом фланге роль игрока, уходящего в ширину, поочередно исполняли Зубков и Соболь — тут у нас не было такого четкого распределения ролей, как на фланге правом.

При этом отмечаем, насколько здорово по такой игре действовали наши легионеры: Зинченко и Малиновский. Они оба регулярно поддерживали эти наступления, атакуя зоны в полуфлангах или же оставаясь вблизи штрафной, создавая те самые пресловутые треугольники, о которых так много разговаривают люди, любящие обсуждать тактику.

Одна из первых вразумительных атак Болгарии закончилась голом в ворота Георгия Бущана. Это выбивалось из какой-либо логики происходящего. Отмечаем, что Матвиенко в простой ситуации не смог нормально выбить мяч и зажег "свечу" в своей штрафной, а Тымчик плохо оценил ситуацию, проиграл позицию нападающему и дал ему пробить по воротам Бущана, который оказался в полупозиции.

Украинцы не остановились и продолжили создавать свои моменты. Довбик с завидной регулярностью транжирил эти моменты и казалось, что вот выйдет во втором тайме Яремчук и сумеет поставить финальную точку во всех этих усилиях партнеров. Не хватало завершающего точного удара.

Во втором тайме действительно появился Роман Яремчук, но его действия в завершающей стадии атаки были ровно такими же, как и у Довбика. Когда Роман после потрясающего прострела с фланга не сумел должным образом подставить ногу, чтобы замкнуть эту передачу, стало понятно, что и во втором тайме мы увидим снова хит-парад нереализованных возможностей. Но не будем говорить только о слабой реализации наших нападающих, ведь уйму моментов забить имела вся атакующая группа игроков. И где-то попросту не везло.

В этом контексте первым вспоминается отличный дальний удар Александра Зинченко, который приняла на себя штанга. Также надо говорить о том, что оба вратаря сборной Болгарии спасали и провели очень хорошие матчи. xG украинской сборной в этом матче составил 4,44. Это очень большой показатель ожидаемых голов, который говорит о том, что не залетело в этом матче практически ничего.

Если же мы вспомним последние разгромные результаты в УПЛ, Шахтер в матче против Десны (4:1) имел показатель xG 3,4, Заря в матче против Металлиста 1925 (6:1) имела xG 1,52, а Днепр-1 в матче против Миная (4:0) имел показатель xG 2,4. Все наши клубы одержали разгромные победы, имея показатель ожидаемых голов гораздо меньше, чем в Украина в матче против Болгарии.

Ругать и говорить какие-то нелестные слова в адрес футболистов сборной не хочется. Ведь это на самом деле был какой-то несчастный случай, то самое исключение из правил. Повторить нечто подобное в каком-либо матче будет невероятно сложно. Хорошо, что товарищеский матч закончился ничейным результатом. Если же что-то подобное произойдет в выездной игре против Боснии и Герцеговины, тогда будем лить крокодильи слезы, а пока с оптимизмом смотрим на решающий матч сборной в этом отборочном цикле.

Сергей Горбаченко, Football.ua