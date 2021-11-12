ЧМ-2022. Отбор

Болгарский форвард высказался о ничьей в спарринге со сборной Украины.

Сборная Украины в рамках товарищеского поединка принимала в Одесе национальную команду Болгарии и сыграла вничью со счетом 1:1, не сумев реализовать огромное количество неплохих моментов.

Нападающий болгарской команды Радослав Кирилов, ставший автором гола в ворота "желто-синих", поделился эмоциями от результата данного противостояния.

"Я доволен, что забил гол, но больше всего тем, что в таком непростом по характеру матче мы достигли ничьей, которая вселяет в нас уверенность. Нам удалось проявить характер.

Надо быть реалистами, Украина играет в феноменальный футбол. Считаю, что эта сборная Украины показала потрясающую игру. Нам было сложно, мы много бегали, но это наш способ бороться и двигаться вперед.

Они нас толкали, у нас не хватало сил двигаться вперед. Если бы нам удалось забить второй гол, может быть… Но надо быть реалистами. Они нанесли нам 40 или больше ударов, так что если кто-то и должен быть недоволен, так это они", — приводит слова Кирилова sportal.bg.

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