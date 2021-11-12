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Андрей Павелко рассказал о ситуации с главным тренером сборной Украины.

Президент УАФ Андрей Павелко заявил, что решение о дальнейшей судьбе исполняющего обязанности главного тренера сборной Украины Александра Петракова будет принято после завершения отборочной кампании ЧМ-2022.

"После матча с Боснией и Герцеговиной у нас будет исполком, и там мы подведем итоги отборочного цикла ЧМ-2022. У Петракова в сборной Украины ситуация непростая, потому что старт был провален.

Это было со старым тренерским штабом, и нельзя говорить, что это ответственность Петракова. Но мы никого не обвиняем, потому что штаб Андрея Шевченко все доказал и дошел до четвертьфинала Евро.

Жаль, что в Киеве потеряли важные очки дома с Казахстаном и Финляндией, и этих очков в итоге может не хватить", — сказал Павелко в эфире Радио НВ.

Напомним, матч Босния и Герцеговина — Украина пройдет 16 ноября, в 21:45 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.