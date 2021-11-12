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  • Украина

    12 ноября 2021, 07:00

    Украина — Болгария. Наши оценки

    Football.ua вместе с партнером проекта, ТМ Львівське, оценивает действия футболистов сборной Украины в домашнем контрольном матче против Болгарии.

    Андрей Ярмоленко
    Андрей Ярмоленко 12 ноября 2021, 07:00

    Игра против Болгарии в Одессе стала репетиций для Александра Петракова и компании накануне матча против Боснии и Герцеговины, который станет последним и решающим для сборной Украины в отборочном цикле на чемпионат мира-2022. "Сине-желтые" претендуют на второе место и выход в плей-офф отбора.

    По итогам голосования, при поддержке спонсора сборной Украины ТМ Львівське, приз "Лев матчу" в игре против болгар получил полузащитник нашей национальной команды — Андрей Ярмоленко, который, к слову, уже в четвертой игре кряду становится лучшим игроком на поле в составе нашей команды.

    Украина

    Football.ua оценивает игру футболистов сборной Украины в матче (по 10-балльной шкале).

    Георгий Бущан — 5,5. Об игре Бущана говорить крайне сложно. Сборная Болгарии в первом тайме нанесла два удара, один из них в створ ворот, который и оказался результативным. Георгий не спас в эпизоде с ударом Кирилова, но говорить о том, что это вратарский гол тоже не стоит. 

    Александр Тымчик — 6,5. Правый фланг сборной Украины в атаке в отчетном матче "горел", если говорить на футбольном сленге. И в этом отчасти заслуга крайнего защитника, который своими рывками за спину Ярмоленко разрывал оборону Болгарии. Тымчик выдал несколько очень неплохих прострелов, которые должны были становиться голевыми, если бы наших игроков не подводила реализация. Правда, Александр также "поучаствовал" и в пропущенном голе. Именно Тымчик, после непонятных действий Матвиенко, о которых мы еще поговорим, проиграл позицию Кирилову и позволил нападающему выйти на ударную позицию и переиграть Бущана. 

    Если бы не этот эпизод, правый защитник претендовал бы на наивысшие баллы по итогам игры с Болгарией. Ведь все, что касается атакующих действий — браво! 

    Николай Матвиенко — 5,5. Оборонной работы у центральных защитников было не так уж и много в этом матче. По простой причине — болгары были не в состоянии атаковать. Тем не менее, на наш взгляд, Матвиенко совершил результативную ошибку в моменте с пропущенным голом, запустив "свечку" на подступах к своей штрафной. Да, это технический брак, что случается со всеми игроками. Но тем не менее... В остальном же Николай выдал неплохой матч. Он несколько раз подключался в атаку на стандартах и выигрывал вверх в чужой штрафной. 

    Сергей Кривцов — 6,0. Работы у Сергея в защите было мало. Кривцов не совершал ошибок в обороне и несколько раз подключался в атаку на стандарты. В общем, очень достойный матч.

    Эдуард Соболь — 6,0. По первым минутам казалось, что левый фланг в атаке несколько бледно выглядит на фоне правого, где отлично взаимодействовали Ярмоленко и Тымчик. Но так лишь казалось. Соболь ближе к середине первого тайма стал регулярнее ходить в атаку и, что самое главное — делать это качественно. Было несколько хороших прострелов и передач в штрафную площадь, после которых партнеры обязаны были забивать. 

    Сергей Сидорчук — 5,5. Опорный полузащитник выполнял "невидимую" беговую работу. И, возможно, не был так заметен на поле как его партнеры по центру полузащиты. Сергей был очень аккуратен в передачах и особо не рисковал, чаще играя поперек, назад или ближнему. В этом матче явно отличался его функционал от игр за киевское Динамо. Поэтому, и балл не самый высокий.

    Александр Зинченко — 6,5. Зинченко появился на позиции инсайда, и до 68 минуты играл именно в центре поля, а концовку матча заканчивал слева в защите. Александр имел несколько моментов для взятия ворот. Дважды опасно пробивал из пределов штрафной площади, попал в штангу ударом издали. В общем, был очень активен в завершающей фазе, однако его подвела реализация. Также, Зинченко занимался и своими прямыми обязанностями на футбольном поле: продвигал мяч, разыгрывал треугольники с партнерами в полуфлангах, задавал векторы атакам. Очень хороший матч для Александра.

    Руслан Малиновский — 5,5. Малиновский вернулся в расположение сборной и сразу же получил место в старте. На первых минутах Руслан очень много ошибался в, казалось, простых ситуациях. Имели место обрезки, неточные передачи, неудачные попытки обыгрыша. Также Малиновский традиционно исполнял угловые удары, однако все его подачи на ближнюю штангу были неудачны. Не ладилось и со штрафными ударами. Тем не менее, ближе к середине первого тайма Руслан, похоже, нащупал свою игру и уже напоминал себя прежнего. Хорошая пасовая работа, проникающие передачи в штрафную площадь — все это нам пригодится в игре с боснийцами. 

    Андрей Ярмоленко — 7,5. Ярмоленко был самым опасным игроком в составе сборной Украины. От него постоянно исходила угроза воротам соперника: то ли он сам пробьет по воротам, то ли навесит в штрафную площадь. В общем, это был один из лучших матчей Андрея за последнее время в сборной. Не хватило лишь результативных действий: голов и ассистов.

    Александр Зубков — 6,5. Зубков имел шикарный момент на старте матча, пробивая головой с линии вратарской. Однако на левом фланге Александр, как и Соболь, стал заметен ближе к середине первого тайма. Когда действительно слева стали приходить моменты у ворот сборной Болгарии. Зубкову не хватило в этом матче реализации моментов, а у него этих голевых эпизодов было несколько. 

    Артем Довбик — 6,0. Довбик имел, наверное, наиболее убойные моменты сборной Украины в первом тайме. Сперва пробил с нескольких метров во вратаря после прострела Тымчика. Также после очередного прострела с фланга неудачно сыграл на дальней штанге. Ну, и в эндшпиле первого тайма не смог переправить мяч уже в пустые ворота коленом. Однако, эти моменты у нападающего есть и это радует. К слову, Довбика поменяли в перерыве. 

    Тарас Степаненко — 7,0. Здесь без лишних слов. Давайте насладимся забитым голом Степаненко — шедевральный удар. 

     

    Учитывая, что Украина попросту висела над штрафной Болгарии во втором тайме, то оборонительной работы у Тараса не было. Он постоянно был задействован в позиционных атаках сборной. 

    Роман Яремчук — 6,0. Роман Яремчук также имел несколько моментов, но не смог их реализовать. Наверное, главный эпизод — когда нападающий в одно касание не сумел как следует замкнуть прострел от Соболя. Казалось, вот верный гол. Яремчук хорошо играл в чужой штрафной и был полезен в подыгрыше. Здесь стоит вспомнить как он вывел Ярмоленко один на один с голкипером. Неплохой матч, хоть и не результативный для Романа.

    Виктор Коваленко, Виктор Цыганков — 5,5. Оба игрока появились по ходу второго тайма. Но не сумели как-то существенно повлиять на игру. Коваленко был несколько заметнее. визуально казалось, что чаще встречался с мячом. Оно и понятно, он располагался дальше от ворот и был задействован в конструировании атак. Цыганков, кажется, и вовсе растворился на поле. 

    Дмитрий Ризнык участвовал лишь в эпизоде, когда Кирилов вываливался один на один с голкипером на 48-й минуте матча. Вратарь Ворсклы вышел из ворот и сократил угол расстрела, однако Матвиенко был первым на мяче и отвел угрозу. Больше эпизодов с Ризныком, к сожалению, вспомнить сложно. Кстати, это был дебютный матч Дмитрия за сборную Украины. 

    Денис Гармаш вышел на заключительные 10 минут. Полузащитник Динамо вроде и ничего не испортил глобально, но и моментов у него не было. 

    Напомним, что решающий матч отбора на чемпионат мира-2022 Босния и Герцеговина — Украина состоится 16-го ноября, во вторник. 

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