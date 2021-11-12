ЧМ-2022. Отбор

Николай Михайлов — о матче против команды Александра Петракова.

Голкипер сборной Болгарии Николай Михайлов прокомментировал ничейный результат в матче со сборной Украины.

"Это тяжелый матч. Я не ожидал, что Украина окажется на таком высоком уровне, но это действительно было так. Хорошо, что нам удалось сыграть вничью в этом товарищеском матче. Мы отдали все силы, но их класс был выше. Это был тяжелый вечер для меня и моего коллеги в воротах.

В целом, они играли на очень высоком уровне. Вы видите, где играют их игроки, это имеет значение на поле. Я не думаю, что это может повлиять на нашу самооценку, потому что мы можем играть лучше. Особенно тяжело было играть в обороне. Мы готовимся к матчу в понедельник, который станет последним для нашей сборной в этом год", — приводит слова Михайлова Sportal.bg.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча сборной Украины против сборной Болгарии.