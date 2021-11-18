Украина

Наставник "азовцев" рассказал о подготовке команды к поединку против Ворсклы.

Главный тренер Мариуполя Остап Маркевич прокомментировал предстоящий поединок 15 тура УПЛ против полтавской Ворсклы.

"Я бы не сказал, что международная пауза в чемпионате — это большая проблема. Все зависит от количества сборников. Если в команде 1-2 игрока уезжают в сборные, то их отъезд не сказывается. В основном это влияет на топ-клубы, где много игроков разъезжаются в свои сборные. У нас, да, довольно много сборников в команде. Но на этот раз юношеская сборная Украины не собиралась, поэтому у нас команда была практически в полном составе. За исключением – Очеретько и Вьюнника, которые играли за молодежную сборную Украины, а также Спировского, который был вызван в сборную Северной Македонии. Должен был ехать в молодежную сборную и Саша Драмбаев, но в матче с Минаем он получил повреждение и остался с нами. В целом, я считаю, защищать цвета своей страны на международной арене – это большая честь для каждого футболиста! Поэтому здесь я проблем не вижу.

В то же время мы очень плодотворно поработали. Много работали над тактическими и техническими аспектами. Поработали и в ментальном плане. Много было и теории. Времени было достаточно.

Матч против Ворсклы? Я уже не раз повторял, что мы не делим соперников на легких и тяжелых. Делить соперников – это неправильный подход. Мы на все команды настраиваем ребят серьезно. Ворскла — это сильный соперник, в составе которого выступают очень квалифицированные футболисты. Постараемся нивелировать сильные стороны Ворсклы.

Травмированные? Чоботенко только начал работать. Есть определенные проблемы. Но это естественный процесс. В конце года всегда накапливается физическая усталость. Дай Бог, чтобы к этой игре мы подошли в более-менее оптимальном составе. Хотя кроме Чоботенко в Полтаве не сыграет Очеретько – Олег был удален в минувшем туре", — приводит слова Маркевича пресс-служба "азовцев".

Напомним, матч Ворскла — Мариуполь состоится в воскресенье, 21 ноября, в 17:00 по киевскому времени.