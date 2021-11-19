Украина

Форвард киевского Динамо прокомментировал разгромную победу своей команды.

Нападающий киевского Динамо Владислав Кулач поделился мыслями после разгромной победы своей команды над Черноморцем (6:1).

Футболист считает, что своим голом сумел посрамить критиков.

"Говорили, что у меня проблемы какие-то. А я коронавирусом заболел с осложнением. Писали, что я вообще не появлюсь на поле. Сегодня видел — вышел, все хорошо, рад помочь команде.

Мы все верим, что сможем обыграть Баварию. Если не верить, то зачем выходить на поле? Постараемся сделать все возможное", — сказал форвард в эфире ТК Футбол 1/2/3.

Ранее победу киевлян прокомментировал наставник команды Мирча Луческу.