Украина

Наставник "моряков" поделился своими мыслями после игры с Днепром-1.

Главный тренер одесского Черноморца Юрий Мороз прокомментировал поражение своей команды в матче 17 тура УПЛ против Днепра-1 (1:3).

"В первую очередь хочу поздравить команду Днепр-1 с победой. Игра получилась боевая и интересная для болельщиков. Наши ошибки привели к пропущенным мячам, а собственные моменты мы, к сожалению, не реализовали. Как говорится, есть над чем работать.

У нас самая молодая команда в УПЛ. Не хватает опыта, мастерства, принятия верных решений. Только молодость. Но хочу сказать, что команда сейчас другая, чем была в первых турах. Ребята играют хорошо, мы довольны картинкой игры, но, к сожалению, результата нет.

Отсутствие Сергея Кравченко? Кравченко сейчас болеет, поэтому, к сожалению, наш состав сегодня был не столь расширен. Есть у нас и другие игроки, получившие травмы и не участвовавшие в матче.

Желтая карточка для тренерского штаба? Это были эмоции. Решения арбитра мы не будем комментировать. Как я уже говорил, непонятно зачем вообще нужен ВАР, если играют рукой в ​​штрафной и эти моменты не пересматриваются. Так что здесь без комментариев", — приводит слова Мороза пресс-служба Днепра-1.

На Football.ua доступен видеообзор матча Днепр-1 — Черноморец.