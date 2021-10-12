Стал известен состав молодежной сборной на сегодняшний матч.
Украина U-21 на тренировке, УАФ
12 октября 2021, 17:54
Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань определился со стартовым составом команды на матч против Фарерских островов U-21 в отборе на Евро-2023.
Украина U-21: Нещерет – Вивчаренко, Батагов, Боль, Сыч – Судаков, Бондаренко, Крыськив – Мудрик, Вьюнник, Назаренко.
Запасные: Фесюн, Желизко, Михайленко, Кухаревич, Супряга, Билошевский, Дубко, Алефиренко, Брагару.
Матч Украина U-21 – Фарерские острова U-21 состоится сегодня в Запорожье на стадионе Славутич-Арена и начнется в 18:00.