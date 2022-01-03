Украина

Бразилец заинтересовал середняка местного чемпионата.

После ухода из донецкого Шахтера по окончанию контракта, бразильский форвард Дентиньо находится в поисках нового клуба.

Футболист близок к тому, чтобы продолжить свою карьеру в чемпионате Турции. Им интересуется Газиантеп, сообщает Haber365.

Технический директор середняка турецкой Суперлиги Эрол Булут предложил бразильца главному тренеру Рикарду Пинту, и тот не против усилить состав опытным игроком.

Сообщается, что Газиантеп уже начал переговоры с Дентиньо. Они проходят успешно и в ближайшее время о переходе должны объявить официально.

Ранее сообщалось, что бразильский Сан-Паулу отказался от подписания Дентиньо.