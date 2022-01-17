Украина

28-летний украинец выступал за "горожан" с января прошлого года.

Львов на своей странице в Instagram объявил об уходе полузащитника Ивана Брикнера.

Клуб и 28-летний украинец приняли решение расторгнуть контракт по обоюдному согласию.

Брикнер перебрался во Львов в январе прошлого года, подписал контракт на полтора года. На его счету 29 матчей, в которых он забил один гол.

Отметим, что в этом месяце львовяне подписали контракты с Пономаренко, Мышенко, Васильевым и Бугаем.

Ранее спортивный директор Львова Максим Стефанский рассказал о комплектации команды и подготовке ко второй половине сезона.