Украина

Экс-полузащитник Шахтера и сборной Украины поделился планами на будущее.

Марлос не стал продлевать контракт с Шахтером, чтобы поиграть в Атлетико Паранаэнсе, но клуб не проявил интереса к бывшему игроку сборной Украины.

"Я принял решение играть в США, потому что так и не получил предложения от Атлетико Паранаэнсе, – цитирует Марлоса Superesportes. – У меня были предложения от Сан-Паулу, Атлетико Минейро и нескольких других клубов, но я отклонил их все".

"Я отказался продлить контракт с Шахтером, хотел, чтобы меня не связывали никакие обязательства, когда меня позовет Атлетико Паранаэнсе. Но так и не дождался. Не думаю, что когда-нибудь сыграю в Паранаэнсе, но буду продолжать поддерживать команду".

Уроженец бразильского штата Парана, 33-летний Марлос, сыграл 27 матчей за национальную сборную Украины (1 гол) и выступал за Куритибу (34 матча во всех турнирах, 3 гола), Сан-Паулу (135, 13), Металлист (75, 13) и Шахтер (224, 69).