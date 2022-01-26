Украина

В составе "моряков" результативным ударом отметился Назарий Русин.

В пятом товарищеском матче на учебно-тренировочных сборах в Турции одесский Черноморец расписал мировую со Шкупи из Северной Македонии.

Матч закончился со счетом 1:1. Подопечные Романа Григорчука открыли счет в середине первого тайма, когда на 22 минуте результативным ударом с пенальти отметился Назарий Русин.

Соперник отыгрался на 63 минуте, когда футболисты Шкупи отобрали мяч на чужой половине поля и одним пасом вывели своего партнера по команде один на один, а тот в касание переправил мяч в ворота "моряков".

Черноморец — Шкупи (Скопье, Северная Македония) 1:1

Голы: Русин, 22 (с пенальти) — ?, 63.

Черноморец: Паст, Мартинович, Ларин, Цитаишвили, Брагару (Путря, 69), Кравченко, Кузык (Ванат, 46 (Штогрин, 75)), Цонев, Ванцаш, Юсов (Петков), Русин (Эрнандес, 59).