Украина

У шведского защитника "моряков" сильный ушиб.

Защитник одесского Черноморца Дуглас Бергквист пропустит часть подготовки команды на учебно-тренировочных сборах из-за травмы. Об этом сообщает ТК Футбол 1/2/3.

По информации источника, у 28-летнего шведского футболиста сильный ушиб, который он получил в поединке против Приштины. На восстановление ему понадобится около двух недель.

Ранее Сергей Кравченко рассказал об изменениях игры Черноморца при Григорчуке.

После 18 игр Черноморец набрал 14 очков и занимает 13 место в турнирной таблице УПЛ.