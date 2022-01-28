Украина

Футболист рассказал о тренировочных сборах.

Полузащитник донецкого Шахтера Тарас Степаненко рассказал о работе на сборах и прокомментировал усиление команды.

"Все нормально. Есть немного усталость, крепатура, но все в рабочем режиме. Это нормально, когда на первом сборе ты работаешь где-то на усталости. Отрабатываем определенные элементы игры. Очень много тактических упражнений, которые сочетаются с интенсивными отрезками. Больше специфической работы: тактика, с мячом, командные действия. Все это интенсивно и с довольно большими промежутками времени, чтобы имплементировать в игру то, что выполняется в тактических упражнениях.

Работаем ли мы над новой тактикой? Я не могу раскрыть всего. Есть видение игры главного тренера, и он над этим усердно трудится. Нормально, когда не сразу все получается, и мы довольно долго все отрабатываем. В принципе, мы это делали и в сезоне. Работаем над построением игры: в ней есть разные компоненты (начало атаки, переходы), над ними и трудимся".

"Играли против Вольфсбергера — неплохой команды. Чем австрийцы славятся, и мне это нравится, что они всегда прессингуют, играют с ромбом в середине и двумя нападающими. В принципе, это для нас хорошо, потому что мы как раз пытались выходить из обороны через короткий пас, без длинных передач. Не всегда получалось, тем не менее некоторые наработки проходили и удавались. Видно, что еще физически не совсем готовы, нет тех движения и легкости, которые должны быть. Это первый, втягивающий матч, дальше будет лучше.

Мы готовы на 60 процентов. За две недели форму тяжело набрать. Повторюсь, сейчас мы постоянно под нагрузкой, где-то тяжелые ноги, где-то крепатура, а где-то и голова еще не совсем привыкла после отдыха. Но процентов 60 есть".

"Что касается новичков, то Винисиус – молодой парень, который пока смотрит и привыкает. Думаю, это футболист на будущее «Шахтера». Ему нужно время, чтобы адаптироваться, хотя с Вольфсбергером он отдал две голевые передачи. Постепенно наберет форму, поймет, как команда играет, и будет создавать конкуренцию. А Давид (прим. — Нерес), можно сказать, уже опытный футболист, и его взяли под результат. Ему нужно быстрее понимать, что от него требуется, быстрее адаптироваться к команде, знакомиться с партнерами, чтобы уже с самого начала сезона приносить результат", — заявил Степаненко.

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