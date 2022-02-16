Украина

Президент Шахтера рассказал о мечте вернуться на Донбасс арену.

Президент донецкого Шахтера Ринат Ахметов признался, что мечтает о возвращении Шахтера на Донбасс Арену и в родной Донецк.

" Я уже сказал сегодня: у меня есть мечта, чтобы на Донбасс Арене звучал гимн Лиги чемпионов. Чтобы там выступали лучшие команды мира. Чтобы там, как и раньше, были Манчестер, Барселона.

Я думаю, по этому всему скучают наши болельщики. Я уже сказал, что хочу, чтобы Донецк, Донбасс был очень счастливым, а счастливым он может быть только в единой Украине. Поэтому, дай Бог, чтобы Донбасс, Донецк побыстрее возвращался в единую Украину, чтобы там люди жили, а не выживали, и чтобы там всегда звучал гимн Лиги чемпионов.

Когда вчера я ехал из Запорожья и увидел "Донецк, 100 километров", у меня чуть не остановилось сердце. Я впервые за 8 лет так рядом с Донецком".

Также Ахметров оценил успехи академии донецкого Шахтера на фоне продлении контрактов с Мудриком и Судаковым.

"Во-первых, это наша цель, чтобы Академия воспитывала игроков, которыми мы будем гордиться, которые вместе с нами будут завоевывать трофеи, побеждать в национальном чемпионате и Лиге чемпионов. Это же нужно с детства.

Я убежден, что сегодня здесь воспитываются и Судаковы, и Мудрики, убежден, что эти футболисты украсят наш клуб и сделают много для того, чтобы мы держали в руках трофеи", — сказал Ахметов.