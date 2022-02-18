Украина 18 февраля 2022, 13:05 Казаков остается на просмотре в Минае Будущее полузащитника Зари пока под вопросом. Максим Казаков, фото ФК Минай 18 февраля 2022, 13:05 Несмотря на приближающееся завершение зимнего перерыва в чемпионате Украины, тренер Миная Владимир Шаран никак не может определиться, нужен ли ему Максим Казаков. Полузащитник Зари продолжает находиться на просмотре в Минае и принял участие в недавнем спарринге. Ранее сообщалось, что Минай уже подписал трех полузащитников. Люди Максим Казаков Команды Заря Минай Источники ФК Заря Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте