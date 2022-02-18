Украина

Будущее полузащитника Зари пока под вопросом.

Несмотря на приближающееся завершение зимнего перерыва в чемпионате Украины, тренер Миная Владимир Шаран никак не может определиться, нужен ли ему Максим Казаков.

Полузащитник Зари продолжает находиться на просмотре в Минае и принял участие в недавнем спарринге.

Ранее сообщалось, что Минай уже подписал трех полузащитников.