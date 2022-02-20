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Андрей Павелко прокомментировал Александра Петракова в расположении команд на сборах в Турции.

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал о недавней инициативе главного тренера сборной Украины Александра Петракова, который побывал в расположении многих клубов УПЛ и Первой лиги, наблюдая за процессом подготовки ко второй половине сезона на учебно-тренировочных сборах в Турции.

"Я разговаривал с несколькими президентами клубов. Они в восторге, потому что игроки этих клубов в шоке, что на них персонально смотрел тренер сборной Украины. Это дополнительная мотивация, чтобы расти, лучше играть. Всегда чувствовать, что где бы они ни играли – за ними всегда следят, они являются потенциальными игроками сборных.

Очень хорошо, когда наш тренер объездил все клубы на сборах и увидел всех игроков. Считаю, что Петраков очень хорошее дело делает.

Петраков — народный тренер. Это его обычный образ жизни. Игроки это чувствуют, как и руководители клубов. Он общается со всеми", — сказал Павелко в эфире ТК Футбол 1/2/3.

Ранее сообщалось, что сборная Украины сыграет против Армении и Ирландии во Львове.