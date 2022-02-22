Украина

Футболист рассказал о готовности команды к УПЛ.

Полузащитник донецкого Шахтера Георгий Судаков прокомментировал старт второй половины сезона УПЛ.

"Мы уже фактически готовы максимально, на 97 процентов. Как раз оставшаяся неделя перед игрой с Металлистом 1925 позволит добрать три процента. Конечно же, в первую очередь хотим выиграть чемпионство и Кубок Украины. В Премьер-лиге нас ждет 12 поединков, где нам нужно одержать 12 побед и набрать 36 очков.

Было много тактики, и в этом плане, думаю, мы смогли выйти на новый уровень. Прогрессируем с каждым днем, с каждой тренировкой и игрой, что можно заметить и по матчам, и по действиям каждого футболиста.

Металлист 1925 — хорошая команда, которая старается играть в футбол. Поединок первого круга получился тяжелым, поэтому на выезде будет еще более сложным. Но наша задача – отталкиваться от собственной игры. Если покажем свой футбол и максимум, то для нас это не будет проблемой", — сказал Судаков.

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