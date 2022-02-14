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Football.ua продолжает развлекательную рубрику, в рамках которой мы выбираем лучшие комментарии читателей за прошедшую неделю.

Аудитория Football.ua достаточно разнообразная, а активные пользователи в комментариях отличаются четкой собственной позицией относительно различных вещей. Есть те, которые активно готовы обсуждать исключительно футбольные вопросы. Есть те, которым нравится поиграть с огнем и также подискутировать на многие другие темы. Кроме того, наши читатели умеют прекрасно сострить и шикарно повеселить не только других пользователей, но и всю редакцию нашего сайта, что безусловно достойно отдельного внимания.

Уже традиционно мы продолжаем открывать новую неделю развлекательной рубрикой о лучших комментариях прошедших семи дней по мнению нашей редакции. Интересных событий в мире футбола за минувшую неделю было предостаточно, поэтому сразу хочется извиниться перед авторами других смешных комментариев, которые по определенным причинам не попали в сегодняшний обзор. Мониторинг всех ваших реакций на ту или иную новость, даже за такой незначительный период, занимает большое количество времени. Именно поэтому нет возможности увидеть все ваши комментарии. Желаем вам приятного чтения, прекрасного настроения и продуктивной недели!

Главный тренер Динамо Киев Мирча Луческу прокомментировал работу с молодыми игроками и соперничество с Шахтером: "Молодые футболисты Динамо чувствовали себя уверенно — Шахтер сразу же купил игроков на 50 миллионов".

Кажется, мы стали забывать...

Центральный защитник мюнхенской Баварии Никлас Зюле перейдет в дортмундскую Боруссию свободным агентом.

Вингер сборной Сенегала и Ливерпуля Садио Мане признан лучшим игроком Кубка африканских наций.

Бывший полузащитник сборной Бельгии и Тоттенхэма Мусса Дембеле завершил карьеру в 34 года.

Ливерпуль нацелился на вингера Арсенала Букайо Сака, которого рассматривают в качестве замены для Мохамеда Салаха.

Теперь что-то курить будут на Энфилде

Коньяспор объявил о расторжении контракта с украинским нападающим Артемом Кравцом.

Барселона вскоре добавит имя спонсора Spotify к названию своего стадиона Камп Ноу.

Это название нового стадиона в Виннице?

Форвард Баварии Роберт Левандовски определился с будущим клубом. Как сообщает AS, поляк хочет присоединиться к мадридскому Реалу.

Андрей Ярмоленко отметился голом и удалением за Вест Хэм U-23.

Генеральный директор донецкого Шахтера Сергей Палкин подтвердил интерес английского Брентфорда к полузащитнику "горняков" Михаилу Мудрику: "Брентфорд предлагал за Мудрика 15 млн евро, но Михаил позиционирует себя намного сильнее".

Получается, за Ярмоленко можно не бояться. Краковия ему точно не светит.

Манчестер Юнайтед упустил победу над Саутгемптоном в матче АПЛ.

Manchester Evening News?

Новичок польской Краковии Евгений Коноплянка рассказал о своих впечатлениях после трансфера из донецкого Шахтера: "Я — Роналдиньо-младший".

🤔🤔🤔

Главный тренер Вест Хэма Дэвид Мойес рассказал, почему Курт Зума не сыграл против Лестера: "У Зума расстройство пищеварения. Возможно, что-то не то съел".

Полностью осуждаем...

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