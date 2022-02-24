Украина

Бразилець відреагував на вторгнення в Україну.

Колишній гравець київського Динамо Діого Рінкон відреагував на широкомасштабне вторгнення Росії в Україну.

"На серці дуже гірко за Україну. Країна, в якій я прожив разом з сім’єю сім років, яка зустріла нас по-особливому, яку ми навчилися любити.

Наші українські батьки Борис та Алла. Ви представляєте всіх друзів, з якими ми познайомилися в Україні.

Український народе, відчуй, що ми любимо тебе через наші молитви", – написав Рінкон на своїй сторінці в Instagram.

Шановні співвітчизники! Сьогодні з ранку Україна зазнала удару с боку російської федерації. Просимо вас зберігати спокій, залишатися у безпеці, читати виключно офіційні українські джерела, не споживати та не розповсюджувати фейки. Країна подолає ординську навалу. Ми з вами її подолаємо! Слава Україні!