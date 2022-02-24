В составе чешского клуба выступают двое украинцев — Тарас Качараба и Максим Таловеров.
twitter.com/slavia_eng
24 февраля 2022, 16:30
События последних часов в Украине, которая испытывает очередной акт агрессии со стороны российской федерации, является сейчас наиболее обсуждаемой темой в обществе.
Чешская Славия стала еще одним клубом, который выразил поддержку Украине. В составе чешского клуба выступают вдвое украинцев — Тарас Качараба и Максим Таловеров.
"Есть вещи, которые далеко вне футбола. Тарас Качараба и Максим Таловеров получают максимальную поддержку от Славии.
Клуб предложил им и их семьям всю необходимую помощь при необходимости. Мы выражаем поддержку Украине и желаем крепости всем украинцам", – написала пресс-служба Славии в своем твиттере.
Шановні співвітчизники! Сьогодні з ранку Україна зазнала удару с боку російської федерації. Просимо вас зберігати спокій, залишатися у безпеці, читати виключно офіційні українські джерела, не споживати та не розповсюджувати фейки. Країна подолає ординську навалу. Ми з вами її подолаємо! Слава Україні!