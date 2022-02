События последних часов в Украине, которая испытывает очередной акт агрессии со стороны российской федерации, является сейчас наиболее обсуждаемой темой в обществе.

Чешская Славия стала еще одним клубом, который выразил поддержку Украине. В составе чешского клуба выступают вдвое украинцев — Тарас Качараба и Максим Таловеров.

"Есть вещи, которые далеко вне футбола. Тарас Качараба и Максим Таловеров получают максимальную поддержку от Славии.

Клуб предложил им и их семьям всю необходимую помощь при необходимости. Мы выражаем поддержку Украине и желаем крепости всем украинцам", – написала пресс-служба Славии в своем твиттере.

There are things far beyond the borders of football. Taras Kacharaba and Maksym Taloverov have maximum support from Slavia. The club offered them and their families all available help if necessary. We express our support for Ukraine and wish strength to all Ukrainians. 🇺🇦 pic.twitter.com/cu7n8ml230