Германия

Еще один клуб Бундеслиги написал слова поддержки для украинского народа.

Клуб немецкой Бундеслиги РБ Лейпциг отреагировал на широкомасштабное вторжение войск РФ на территорию Украины.

"Шокованы тем, что происходит в Украине. Любая форма войны неприемлема. Киев – собрат Лейпцига. У нас остались приятные воспоминания о путешествии в Украину на матч против Зари в 2018 году.

Мы глубоко удивлены происходящим сейчас. Наши мнения с теми, кого коснулась эта ситуация. Надеемся на мир", — говорится в заявлении Лейпцига.

Ранее свою поддержку выразили Хоффенхайм, Майнц и дортмундская Боруссия.

Шановні співвітчизники! Сьогодні з ранку Україна зазнала удару с боку російської федерації. Просимо вас зберігати спокій, залишатися у безпеці, читати виключно офіційні українські джерела, не споживати та не розповсюджувати фейки. Країна подолає ординську навалу. Ми з вами її подолаємо! Слава Україні!