ЧМ-2022. Отбор

Коаліція проти агресії продовжує поповнюватися новими учасниками.

Найбільша увага світу зараз прикута до України, яка переживає черговий виток агресії, тому поступово довкола нашої країни починають у спільній позиції збиратися провідні держави.

Футбольний світ також не є виключення у цій ситуації, а ми вже почули категоричну відмову збоку Польщі, Чехії, Швеції, Англії та Вельсу від проведення поєдинків проти держави-агресора на будь-якому рівні у майбутньому.

Доєдналася до цієї групи країн і Швейцарія, що можна зрозуміти з огляду на заяву місцевого футбольного союзу (SFV).

"SFV засуджує напад Росії на Україну, який не лише грубо порушує міжнародне право, а й універсальні цінності футболу, такі як заохочення дружніх відносин, які пропагує Статут ФІФА.

Ми турбуємося про постраждалих в Україні, особливо про Українську футбольну асоціацію та всіх її членів.

SFV підтримує позицію федерацій Польщі, Швеції та Чехії, які вимагають виключення чоловічої збірної Росії із плей-офф ЧС-2022 у Катарі.

На знак солідарності із цими асоціаціями СФВ не проводитиме жодних змагальних чи товариських матчів проти збірних Росії до подальшого повідомлення.

За необхідності ця позиція SFV, що не підлягає обговоренню, також явно поширюється на першу гру її жіночої збірної на жіночому Евро-2022 в Англії 9 липня 2022 року проти Росії", — йдеться у офіційному звернені.

Нагадаємо, що від співробітництва с паливним гігантом держави-окупанта вже відмовився гельзенкірхенський Шальке.