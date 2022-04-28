Украина

Ігор Суркіс прокоментував військову агресію Росії на території України.

Президент київського Динамо Ігор Суркіс засудив військове вторгнення Росії на територію України, а також висловив слова підтримки для українського народу.

"Дуже важко дивитися на геноцид, який відбувається в Маріуполі. Це чудові люди, безневинні жертви цієї війни.

Українська ситуація висвітлюється в європейських ЗМІ цілком реалістично. Але я би сказав, що реальність ще гірша та важча. Мій будинок знаходиться за десять кілометрів від Бучі, там відбувалися жахливі речі. Вони прийшли та вбили мирних жителів, вони напали на мою батьківщину. Раніше у нас не було достатньої кількості артилерії, щоб ми могли ефективно захищатися та протистояти їм. Хотіли взяти Донбас, тепер хочуть усю Україну.

Керівництво України намагається вести переговори, а вони вбивають безневинних людей. У Путіна шизофренія, іншого пояснення я не маю. Ми боремося за свою свободу, у нас сміливий президент, і я певен, що ми переможемо.

Реакція Хорватії на війну в Україні? Наш народ цінує та поважає вашу підтримку, бо, ви пережили подібне. У нашій останній грі в Дортмунді емоції були чудові, дуже сильні. Президент Борусії сказав мені: "Як ваші футболісти грали серцем на полі, так і ви переможете у війні". Нам не потрібні нічиї чужі землі, ми лише захищаємо свою й не здамося. Увесь світ допомагає, усі гуманітарні організації та українці єдині та рішучі у своїй меті.

Західні держави в курсі ситуації в Україні. Вони бачили геноцид нашого народу та розуміють, що відбувається насправді. У цій історії дуже важливими є американці, тобто важлива позиція Джо Байдена, який підтримує Україну та надає їй сили. Крім того, європейські країни надають нам величезну підтримку, що дуже важливо. Тому що, якщо Путіну вдасться здійснити свої наміри, захопити заплановані території та утримати їх, цілком може статися так, що він розпочне подальші завоювання в Європі. Це справжня небезпека.

А що мають зробити Європа та мир, то це запровадити санкції проти Росії та постачати зброю Україні. Я вам скажу, що таких бійців, як у нас, немає в жодній країні світу. Ми воюємо тракторами, а вони танками", — наводить слова Суркіса офіційний сайт Динамо з посиланням на Večernji list.

Нагадаємо, сьогодні київське Динамо проведе черговий благодійний матч проти загребського Динамо. Гра розпочнеться о 19:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна відео онлайн трансляція матчу.