Фахівець поспілкується з пресою і розповість про стан справ у національній команді.
Олександр Петраков, УАФ
05 травня 2022, 18:40
Збірна України продовжує підготовку до відбірного матчу плей-офф ЧС-2022 проти Шотландії.
Головний тренер національної команди Олександр Петраков поспілкується з пресою і детальніше розповість про стан гравців, а також про плани збірної на найближчі тижні.
Прес-конференція відбудеться 6 травня о 17:30 за київським часом.
Нагадаємо, найближчий товариський матч Україна проведе проти представника німецької Бундесліги – менхенгладбахської Боруссії. Гра відбудеться 11 травня.
Раніше повідомлялося, що гравці Динамо приєдналися до збірної України.