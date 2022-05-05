Збірна України продовжує підготовку до відбірного матчу плей-офф ЧС-2022 проти Шотландії.

Головний тренер національної команди Олександр Петраков поспілкується з пресою і детальніше розповість про стан гравців, а також про плани збірної на найближчі тижні.

Прес-конференція відбудеться 6 травня о 17:30 за київським часом.

Нагадаємо, найближчий товариський матч Україна проведе проти представника німецької Бундесліги – менхенгладбахської Боруссії. Гра відбудеться 11 травня.

Раніше повідомлялося, що гравці Динамо приєдналися до збірної України.