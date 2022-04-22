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Крім того, керманич збірної України повідомив, що червневі матчі його команди у Лізі націй можуть пройти у Польщі.

У півфіналі плей-офф відбору на майбутній чемпіонат світу 2022 року національна збірна України вирушить у гості до Шотландії, де першого червня боротиметься за право зіграти з Уельсом у вирішальному матчі кваліфікації на мундіаль.

Головний тренер "жовто-синіх" Олександр Петраков розповів про товариські поєдинки своєї команди, які пройдуть у рамках підготовки до шотландців, а також торкнувся теми місця проведення червневих матчів Ліги націй проти Ірландії та Вірменії.

"Президент УЄФА Александер Чеферін нам дуже допоміг у ці важкі часи. База там нова, і поля поруч. Від Любляни 40 км, від аеропорту — 10. Усі умови — тільки готуйся до матчів. 30 травня ми можемо просто з Любляни летіти до Шотландії".

"Чи справді хотів провести останній спаринг перед Шотландією проти Англії? Так, я просив, щоб запропонували збірній Англії. Але Гарет Саутгейт збирає команду 30 травня. Ми явно не встигаємо вкластися в терміни, тож матчу не буде. Я попросив звернутися до Північної Ірландії. У них раніше завершується чемпіонат… Шукаємо варіанти наразі, щоб зіграти 26 травня. Саме зберуться всі наші легіонери — з Англії, Італії, Бельгії".

"Зіграти матчі Ліги націй проти Ірландії та Вірменії в Польщі? Це ініціатива президента УАФ Андрія Павелка у ситуації, якщо через воєнний стан не буде можливості провести ці матчі в Україні. Він розмовляв із головою Польського футбольного союзу. Я погодився. Польща для мене фартова! 2019 року ми там грали в Лодзі у фіналі чемпіонату світу. Можна навіть зіграти на тих самих стадіонах від 15-ти до 18-ти тисяч місць. Вони невеликі, й українці прийдуть за нас повболівати", — цитує слова Олександра Петракова офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, раніше Олександр Петраков повідомив про розмову з головним тренером Динамо Мірчею Луческу, внаслідок якої вони домовилися перенести приїзд гравців столичного клубу до збірної України на 5 травня.

Список гравців, викликаних до збірної з українських клубів

Воротарі: Георгій Бущан (Динамо Київ), Андрій Пятов, Анатолій Трубін (обидва — Шахтар Донецьк), Дмитро Різник (Ворскла Полтава).

Захисники: Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Олександр Сирота, Денис Попов (усі — Динамо Київ), Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Віктор Корнієнко, Валерій Бондар, Юхим Конопля (усі — Шахтар Донецьк).

Півзахисники: Тарас Степаненко, Михайло Мудрик (обидва — Шахтар Донецьк), Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Микола Шапаренко, Віталій Буяльський, Денис Гармаш (усі — Динамо Київ), Сергій Булеца (Зоря Луганськ), Олександр Піхальонок, Олексій Гуцуляк (обидва — СК Дніпро-1).

Нападники: Артем Довбик (СК Дніпро-1), Артем Бєсєдін (Динамо Київ).