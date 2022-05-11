Украина

Олександр Піхальонок розповів, що дніпровський клуб продовжує своє існування, незважаючи на війну у країні.

Півзахисник збірної України та Дніпра-1 Олександр Піхальонок прокоментував майбутнє чемпіонату України, а також розповів про ситуацію у клубі.

"Дніпро-1 живий. Клуб чекає інформацію про подальші дії від УАФ. Вони мають ухвалити рішення, де буде чи не буде наступний чемпіонат.

Зараз у нашій країні війна і я думаю, що в Україні цими днями не треба розпочинати чемпіонат. Навіть на Заході. Поки не закінчимо війну, розпочинати чемпіонат не треба.

Ми прагнули зіграти в єврокубках. То була наша мрія. Зараз така ситуація, що ми робитимемо все для того, щоб наша мрія здійснилася. Краще, щоб війна закінчилася, а потім все інше", - наводить слова Піхальонка ТК Футбол 1/2/3.

Нагадаємо, Дніпро-1 знаходився на третьому місці у турнірній таблиці УПЛ на момент зупинки чемпіонату і він має зіграти у Лізі Європи наступного сезону.