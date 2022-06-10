ЧМ-2022. Отбор

Апеляційний запит Чилі не здобув успіху.

Федерація футболу Чилі звернулася до ФІФА з вимогою виключити збірну Еквадору з чемпіонату світу-2022.

Справа була в тому, що за інформацією чилійських функціонерів, за збірну Еквадору не мав права грати Байрон Кастільо, який насправді є колумбійцем.

Проте Associated Press повідомляє, що ФІФА відхилить апеляцію чилійської федерації.

Якби Еквадор отримав дискваліфікацію, тоді його місце на найближчому чемпіонаті світу в Катарі зайняв би Чилі.

Зазначимо, що у чилійців, якщо апеляцію справді буде відхилено, ще буде час, щоб оскаржити рішення у відповідних інстанціях.