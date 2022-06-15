ЧМ-2022. Отбор

Світова першість пройде у період з 21 листопада по 18 грудня у Катарі.

Міжнародна федерація футболу продовжує підготовку до майбутнього чемпіонату світу 2022 року, який стартує наприкінці осені у Катарі.

Так, ФІФА представила офіційний плакат наступного мундіалю, автором якого стала катарська художниця Бутейна Аль Муфтах.

На основному постері зображені традиційні головні убори, що підкидаються у повітря. Це символізує свято і футбольних уболівальників у Катарі та арабському світі.

Офіційний постер ФІФА-2022 має такий вигляд:

Нагадаємо, що чемпіонат світу у Катарі стартує 21 листопада, а фінальний матч турніру заплановано на 18 грудня.

Групи ЧС-2022 виглядають так:

Національній збірній України не вдалося пробитися до фінальної частини катарського мундіалю, оскільки підопічні Олександра Петракова у фіналі плей-офф відбору на турнір мінімально поступилися Уельсу через автогол Андрія Ярмоленка.