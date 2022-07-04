Украина

Деяким чоловікам 18-60 років буде спрощений виїзд закордон.

Як можна побачити на сайті Верховної Ради України, до парламенту внесено законопроект, який змінить право виїзду українських спортсменів за межу держави. Його повна назва — про внесення змін до Законів України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" та "Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України".

З поміж іншого, за українськими спортсменами не тільки зберігається право виїждати на міжнародні змагання, але й залишати Україну у разі наявності контракту з іноземним клубом. Це питання багато разів підіймалося у контексті можливих трансферів українських футболістів у інші чемпіонати.

Повний текст законопроекту можна прочитати за посиланням.

Нагадуємо, що українець Михайло Мудрик цікавий одразу кільком європейським командам.