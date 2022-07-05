Украина

Швейцарський фахівець поділився своїми думками напередодні гри із київським Динамо.

Головний тренер Янг Бойз Рафаель Віккі прокоментував майбутній товариський та благодійний матч проти київського Динамо.

"Як і більшість людей, я думаю про цю жахливу війну. У зв'язку з нашою контрольною грою я думаю про себе: що робить Динамо? Гравці були далеко від дому протягом кількох місяців і тепер гастролюють? Ми співчуємо їм, це зрозуміло. І ми з нетерпінням чекаємо на матч.

Але ми далекі від політичної складової: для нас це товариська гра, за допомогою якої ми готуємось до сезону", — наводить слова Віккі Blick.

Нагадаємо, матч між Янг Бойз та Динамо відбудеться сьогодні, 5 липня, о 19:30 за київським часом. На Football.ua буде доступна онлайн відеотрансляція поєдинку.