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Євген Опанасенко дав перше інтерв’ю у якості футболіста "червоно-білих".

Новачок та захисник Кривбасу Євген Опанасенко прокоментував свій перехід у криворізький клуб.

"Подзвонив Юрій Миколайович, спитав, чи не хочу перейти до Кривбасу. Ми з ним працюємо разом вже тривалий час. Тому майже одразу відповів, що перейду із задоволенням. Тим паче, Кривбас — дуже амбітний клуб, чому ні.

Була дуже велика футбольна пауза, тому, зізнаюсь, наразі нелегко набирати форму. Перші десять днів зборів були не дуже важкими, ми втягувались у процес. Тренери потихеньку будуть нарощувати навантаження, аби до сезону ми підійшли у чудовій формі.

Прекрасно розуміємо, чого тренер хоче від нас, чого чекає. Ми з радістю поділимось з іншими гравцями нашими знаннями, досвідом. Впевнений, усі разом зможемо допомогти Кривбасу виконати завдання на сезон.

Зараз підбирається дуже непогана команда. Тим більше, як я розумію, будуть ще нові гравці. Будемо будувати нову команду та битися за перемогу у кожному матчі УПЛ. Бажаю нашому клубу виступити якомога краще й демонструвати гарну атакувальну гру", - наводить слова Опанасенка прес-служба Кривбасу.

Раніше повідомлялося, що Васін, Бухал, Гордієнко та ще 15 футболістів покинули Кривбас.