Украина

Легіонер повернувся до розташування Кривбасу.

Напередодні стало відомо, що хорватський захисник Драган Ловріч повернувся до Кривбасу, незважаючи на війну в Україні.

Головний тренер криворізького клубу Юрій Вернидуб прокоментував цю подію.

"Думаю, це знаковий крок для усієї України. Не дивлячись на те, що Драган — громадянин іншої країни, він не побоявся, повернувся до Кривого Рогу, до Кривбасу, клубу, у якому він працював і грав. І це говорить про те, що є іноземці, які добре відносяться до України у цей нелегкий час. Він повернувся і працює.

Це відповідь для інших наших українських гравців, які побоялись їхати назад. Тобто, це говорить про те, що з часом іноземці також можуть з’являтися в українських клубах УПЛ. Це дуже гарний знак, й я задоволений, що він повернувся та працює разом із нами".

Також фахівець розповів про тренування команди та підготовку до нового сезону УПЛ.

"По-перше, хочу сказати велике дякую нашому керівництву: президенту, генеральному директору за можливість працювати та готуватися до сезону у гарних умовах. Збори проходять на чудових футбольних полях, це найголовніше для гравців. По-друге, нові футболісти потроху починають притиратися один до одного.

Зіграли один спаринг із Олександрією, попереду поєдинок проти Інгульця. Тому все йде за планом, хлопці добре налаштовані на роботу, старанно працюють, нема до них стосовно цього жодних питань. Дай Бог, щоб так вони працювали завжди", — сказав Вернидуб.

Раніше своє повернення до України прокоментував і сам Драган Ловріч.