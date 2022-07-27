Україна

Новий тренер "гірників" прокоментував гру проти Аяксу.

Головний тренер донецького Шахтаря Ігор Йовічевіч поділився враженнями від благодійного матчу проти Аякса, який завершився з рахунком 3:1 на користь амстердамців.

"Моя оцінка гри команди? Діагностику вже зроблено: такі матчі, такі тести із суперником рівня Ліги чемпіонів – великий виклик для розуміння того, де ми є, адже вже за місяць такі команди протистоятимуть нам у офіційних іграх. Маємо розуміти, що ми працюємо лише 12 днів, але хлопці старалися, виходили досить цікаві ситуації у побудові атаки. Я похвалив футболістів, адже у них настільки високий інтелект, що за 12 днів вони зрозуміли деякі фази атаки, і тут, на Йоган Кройф Арені, так сміливо грали в першій зоні, переводили м’яч і просувалися в іншу зону.

І, звісно, у таких матчах слід мати терпіння й використовувати простір. Ми мали більше попрацювати на контратаках, адже було видно – багато простору буде попереду. І в нас виникали непогані ситуації, щоб вести в рахунку з більшою різницею, приймати найкращі рішення за останнього паса, сміливіше брати на себе ініціативу. Загалом можу похвалити команду за зусилля і мотивацію рухатися вперед. Звісно, програвати завжди неприємно, не люблю програвати навіть на тренуваннях, навіть на зборах, але все одно можу тільки похвалити.



Коли на полі відбувається те, про що ми говорили на теорії, коли виходить реалізувати план на гру, – це мотивація для самих футболістів, адже вдається все те, що ми тренуємо. Немає кращої мотивації, аніж момент, коли футболісти бачать, що робота дає плоди. І потрібно іще більше ризикувати. Адже кожен із нас, як людина, є результатом тих життєвих ризиків, які ми на себе брали".

Наставник розповів, що просив у своїх футболістів перед грою.

"Я попросив гравців, щоб вони не йшли з поля, не зробивши того, чого вимагає команда: брати на себе ініціативу, спробувати перевести м’яч, спробувати бути агресивніше, стати тут і зараз лідером і проявити себе. Ось через гол «вистрілив» Михайло Мудрик – і цим усе сказав. Усе гаразд, рушаймо далі. На нас чекає багато роботи, але поки що можемо бути задоволені"

Після цього Йовічевіч розказав, що вплинуло на його рішення змінити склад на другий тайм.



"У нас збори, я зараз не граю в Лізі чемпіонів. Ми не граємо на яскраво виражений результат. Поважаю свою команду, шаную всіх виконавців. Шкода, що Криськів не мав більше хвилин, але я тримав у голові одну заміну в другому таймі на випадок, якщо, не дай Боже, якась травма буде і щоб ми не грали в меншості. Звісно, хотілося дати йому зіграти 30 чи 45 хвилин. Але я не стільки про себе думав, скільки про фізичний та функціональний стан команди, про те, що відбувається на футбольному полі.

Виконавці Аякса – гравці справді високого рівня. Зрозуміло, коли платиш за футболіста 30 мільйонів євро, то він має робити різницю – так само й Ентоні робив різницю, Тадич, якого ми чудово знаємо... Грати проти таких футболістів для нас – дуже гарна перевірка. Наші хлопці чудово попрацювали, хоча грали не по 90 хвилин, а по 45, та вони все одно молодці.



У таких спарингах завжди маєш бачити, де ти перебуваєш на цей момент, бути скромним, але водночас поважати себе. Якщо не поважатимеш себе, то ніхто тебе не поважатиме. Те, що ми побачили, – максимальний рівень, найважливіший і найважчий тест, який є, і ти маєш бути готовим.

Щоденна робота через тренування дає впевненість зіграти на такому рівні. І кількість тренувань, гарних тренувань, має значення. Навіть коли не граєш, коли тренер тебе не бачить, коли йде дощ, ти завжди маєш бути мотивованим на тренуваннях. І це той рівень, який дозволить нам бути конкурентоспроможними з Аяксом".

Насамкінець Ігор відмітив підтримку українських вболівальників на трибунах амстердамської арени.



"Напевно, українських фанатів було набагато більше, ніж місцевих. І ми відчували їх, вони давали нам "попутний вітер". Тому хочу іще раз подякувати всім уболівальникам. Гадаю, чимало коштів зібрали для України, і, вважаю, без уболівальників було б набагато складніше" — підсумував хорватський фахівець.







Нагадаємо, Шахтар проведе благодійний матч проти Роми.