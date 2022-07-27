Україна

Сильні слова директор з футболу Шахтаря після матчу проти Аяксу.

Директор з футболу донецького Шахтаря Даріо Срна прокоментував благодійний матч "гірників" із Аяксом, який закінчився перемогою амстердамців з рахунком 3:1.

По-перше, ми вже готуємося до Ліги чемпіонів. Разом із тим ми продовжуємо гуманітарні ігри та допомагаємо Україні. Тому після 12-ти днів зіграти з Аяксом так добре, так по-мужньому, так красиво... Я дуже пишаюся Шахтарем завжди. І після сьогоднішньої гри я впевнений, що ми можемо. Молода українська команда, молоді хлопці з донецьким, шахтарівським серцем. Молоді, треба продовжувати так працювати й надалі!

Як колишньому гравцю Шахтаря мені найбільше сподобалось, що ми граємо у футбол. У тому числі з Аяксом, який через 7 днів починає чемпіонат. Якщо ми й програємо, то робимо це по-нашому, по-шахтарівському. Тому, як каже наш президент, для мене краще програти з красивим футболом, ніж виграти з некрасивим. Сьогодні на полі було 90% вихованців нашої Академії і ми пишаємося проведеною нами роботою. Ігор Йовічевіч — молодець, ми на правильному шляху.

Хорват також розповів про свої відчуття від підтримки трибун Йоган Кройф Арени та гімну України.

"У мене прекрасні емоції від атмосфери на стадіоні. Я хорват, але інколи мені хочеться плакати, коли звучить гімн України, і сьогодні у мене були такі відчуття. Ми сиділи з Сергієм Палкіним і я йому кажу, що у мене вже стрес. Це товариська гра, але вже повертається адреналін, якого не вистачало мені, вболівальникам Шахтаря та українському народу. Тому всі ігри, які ми проводимо, ми будемо грати для наших уболівальників і за Україну.

Всі кошти, отримані з благодійних матчів, ідуть на Україну, як і завжди. Ми граємо за Україну, за український народ. Ми будемо допомагати і не зупиняємося. Всі наші ігри ми проводимо з великою гордістю і будемо представляти Україну на хорошому рівні у Лізі чемпіонів".

Закінчив своє інтерв'ю хорват сильними словами на підтримку українського народу.

"На жаль, деякі закордоном вже забувають, що в Україні йде війна, але ми ніколи не забудемо. Ми разом, ми єдині, і тільки разом ми можем перемогти. Україна — сильна країна, українці — сильний народ, ми віримо у Перемогу і віримо, що у нас усе буде добре!"