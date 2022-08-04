Україна

Євген Банада поділився своїми думками після спарингу з Ворсклою.

Півзахисник Кривбасу Євген Банада прокоментував поразку своєї команди у товариському матчі проти полтавської Ворскли (2:3).

"У першому таймі грали добре, компактно. Ми виконали установку тренера. Другий тайм, мені здається, десь програли центр поля. До того ж, пропустили необов’язкові голи.

Зробимо певні висновки, проаналізуємо помилки. Та будемо рухатись далі. Тільки так.

Не сумніваюсь, що нас очікує хороший чемпіонат. Сильний склад учасників. Все буде добре. Граємо, завдячуючи Збройним Силам України. Низький уклін вам", - наводить слова Банади прес-служба клубу.

Раніше своїми думками про спаринг проти Ворскли поділився головний тренер криворіжан Юрій Вернидуб.