Італія

Наставник "вовків" поділився своїми думками після гри із донецьким Шахтарем.

Головний тренер італійської Роми Жозе Моуріньо прокоментував перемогу своєї команди у благодійному матчі проти донецького Шахтаря (5:0).

"На проведення таких матчів можна дивитися із двох сторін. Одна – футбольна, і для нас важливо грати з гарною командою, командою, яка любить грати у футбол, любить будувати гру від задньої лінії, адже це створює складнощі, що добре для нас перед початком сезону.

Також є інший бік – людський. І, звісно, я вважаю, що всі на цьому стадіоні стоять разом у питанні підтримки країни та її народу у такий складний період. Тому, як на мене, люди прийшли з двох причин: подивитися футбол і підтримати.

Зіграти із Шахтарем в Україні? Знову ж таки — я дивлюся з двох сторін. Я проводив матчі в Україні кілька разів, але жодного разу в Донецьку і жодного разу з Шахтарем, що неймовірно, адже я брав участь у багатьох поєдинках у Європі. Було добре провести таку гру, навіть у такій ситуації, навіть після втрати важливих легіонерів, досвідчених гравців. Грати проти цієї молодої команди, команди, яка демонструє хороший футбол, було дуже добре для нас.

І знову ж таки благодійність, якщо вам так зручніше. Мені більше подобається називати це людською стороною футболу. Футбол – сильна гра. Футбол може показати людські емоції. Але, звичайно, всі, хто був присутнім на цьому стадіоні, глибоко відчувають проблеми українського народу.

Я не знаю, що сказати людям з України... Я вважаю, що українці демонструють, наскільки вони згуртовані, сміливі та дружні. І тут нема чого додати. Звичайно, ми всі знаємо, чого хочемо, а ми хочемо того самого, що й усі. Бажаємо щастя, миру. Ми бачили багатьох українських дітей, їхні обличчя, посмішки. Вони продовжують усміхатися. Сподіваємося, вони посміхатимуться ще частіше", – наводить слова Моуріньо клубний YouTube-канал "гірників".

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Рома — Шахтар.