Україна

25-річний українець має два привабливі варіанти для продовження кар'єри.

Півзахисник луганської Зорі Єгор Назарина потрапив у сферу інтересів одразу двох топ-клубів України – Динамо та Шахтаря. Про це повідомляє журналіст Віктор Вацко у своїй програмі Вацко on air.

За інформацією джерела, обидва клуби претендують на те, щоб підписати контракт із 25-річним українцем.

Також наголошується, що у його послугах був зацікавлений Дніпро-1, але сам футболіст не розглядає такої можливості.

Минулого сезону Назарина провів 17 поєдинків, у яких забив два м'ячі та віддав один асист. У поточній кампанії він вже встиг провести один матч у Лізі конференцій.