До дніпрян може приєднатися ще один легіонер.
Еміліано Пуріта (справа), Getty Images
12 серпня 2022, 14:50
Правий захисник Еміліано Пуріта незабаром може стати гравцем Дніпра-1. Про це повідомляє журналіст Сесар Луїс Мерло у своєму твіттері.
За інформацією джерела, 25-річний аргентинець був близьким до переходу до румунської Фарули, але в останній момент отримав вигідну пропозицію від українського клубу.
Останнім клубом Пуріти був грецький Волос, у якому він провів 21 матч минулого сезону, відзначившись двома гольовими передачами. Він залишив клуб на правах вільного агента цього літа.
Раніше повідомлялося, що Красніков склав повноваження віцепрезидента Металіста та перейшов у Дніпро-1.