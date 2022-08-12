Україна

До дніпрян може приєднатися ще один легіонер.

Правий захисник Еміліано Пуріта незабаром може стати гравцем Дніпра-1. Про це повідомляє журналіст Сесар Луїс Мерло у своєму твіттері.

За інформацією джерела, 25-річний аргентинець був близьким до переходу до румунської Фарули, але в останній момент отримав вигідну пропозицію від українського клубу.

Останнім клубом Пуріти був грецький Волос, у якому він провів 21 матч минулого сезону, відзначившись двома гольовими передачами. Він залишив клуб на правах вільного агента цього літа.

Раніше повідомлялося, що Красніков склав повноваження віцепрезидента Металіста та перейшов у Дніпро-1.