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Іван Зотько поділився своїми думками після трьох вихідних від зборів у Кривбасі.

Захисник Кривбасу Іван Зотько прокоментував повернення клубу до тренувального процесу перед стартом нового сезону в українській Прем'єр-лізі.

"Три дні на відпочинок — це нормально. Тренери знають, що робити, скільки нам працювати, а скільки відпочивати. Три вихідні пішли тільки на користь. Провели час із родинами. З новими силами працюємо далі.

Якщо чесно, ні за ким не сумував. Трохи набридли усі на двотижневих зборах на Закарпатті. Зараз знову побачив обличчя хлопців й знову на збори.

За ці три дні декілька разів сходив до тренажерки для підтримки форми. Щодо активного відпочинку, то був на річці, навчився плавати на байдарці", - наводить слова Зотька прес-служба клубу.

Раніше президент Кривбасу Костянтин Караманіц розповів про очікування від нового сезону.