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Дмитро Кара-Мустафа прокоментував останній контрольний матч Кривбасу.

Тренер криворізького Кривбасу Дмитро Кара-Мустафа поділився своїми думками після заключного контрольного матчу на літніх зборах проти Інгульця (1:1).

"Матч вийшов інтенсивним. Але, розумієте, тренерський штаб, навіть коли команда виграє, в основному ніколи не задоволений. Тому що треба покращувати свою гру. В принципі перші хвилин 15 почали непогано. Володіли перевагою, потім трохи її розгубили. Моменти, аби забити, мали як ми, так і суперник. Дякую хлопцям. В цілому, сьогодні виклались на повну. Але багато моментів ще треба покращувати, будемо працювати.

Треба працювати над реалізацією. Так, були хороші моменти, які треба забивати. Другий тайм сьогодні був за нами, а суперник діяв більше на контратаках. Вони забили після нашої ж помилки: обрізались у центрі, й отримали гол. Що стосується реалізації, то, звісно, треба працювати. Кожному футболісту треба працювати індивідуально, у тому числі, адже у кожного своя індивідуальна майстерність.

Ми завжди налаштовуємо команду на перемогу. У кожному матчі. Сьогодні була динамічна рівна гра за моментами. Десь перевага була у нас, десь у них. 1:1 – по грі.

У швидкості також нам треба додавати. Є командна швидкість, а є індивідуальна. Якщо у тебе є швидкі футболісти, то гру можна будувати гру швидких атаках. Тут все залежить від тактики, але повністю розкривати карти не хотілось би. Розпочнеться сезон – швидкості будуть зовсім інші", - наводить слова Кари-Мустафа прес-служба клубу.

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