Україна

Наставник "моряків" поділився своїми думками після гри з Вересом.

Головний тренер одеського Чорноморця Роман Григорчук прокоментував поразку своєї команди у матчі стартового туру УПЛ проти рівненського Вереса (0:1).

"Важко коментувати. Вірніше, це потрібно було б дуже довго робити, бо ми допустили неймовірну кількість помилок. Грали взагалі не в тому стилі, в якому хотілося. Але, можу сказати, що вітаємо суперника з перемогою. Ми абсолютно незадоволені результатом та своєю грою.

Я б сказав, що зміни по перерві допомгли. Стало все більш подібно на те, чого ми хочемо. Стало більше правильного руху. Такого, як треба при комбінаційному футболі. Хочемо грати набагато-набагато краще.

Сейв Непогодова наприкінці першого тайму та відбитий пенальті? Як правило, це додає сил. Чесно кажучи, в душі я на це розраховував. Але все одно в нас не було гостроти, великої кількості моментів. Наша поразка сьогодні цілком закономірна.

Зробимо все можливе до наступної гри. Не повинні зараз опускати руки, треба бути впевненими в собі. Розуміємо, що в нас, скажемо так, невкомплектована команда. Навіть через це сьогодні ризикували, ставлячи в склад того ж Філі, адже він не підготовлений. Але ми мали право на такий ризик. Хочеться, щоб кожен день ми ставали краще і саме на це буде спрямовано нашу роботу та аналіз цього матчу", — сказав Григорчук на післяматчевій прес-конференції.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Чорноморець — Верес.