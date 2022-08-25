Україна

Скандали навколо трансляцій продовжуються — чергова заява від львівського клубу.

Учора, 24 серпня, пройшов матч стартового туру УПЛ, у якому харківський Металіст обіграв Рух (2:1).

Мало того, що це був рекордний матч за тривалістю через три повітряні тривоги, зустріч запам'яталася скандалом навколо трансляції поєдинку.

Ще перед матчем представники клубу не пустили на стадіон команду офіційного транслятора УПЛ — Setanta Sports. Потім трансляцію гри, яка проходила на клубному You-Tube-каналі, видалили через порушення авторських прав.

Сага про трансляції матчів чемпіонату України продовжується і Рух опублікував другу заяву за день, тоді як у першій клуб побічно звинуватив Setanta Sports.

"Матч Рух – Металіст. Футбол в День Незалежності, гра тривалістю 4 з половиною години та трьома паузами на повітряну тривогу, була дограна до кінця і мала увійти в історію як один з символів незламності українського народу, як доказ, що український футбол є і буде, навіть попри таку складну ситуацію в країні. Перший домашній матч Руху у новому сезоні справді запам’ятався. Щоправда, не лише через це. А скоріше через футбольне свавілля з боку УПЛ, яка дала ляпаса вболівальникам, в тому числі, і харківського Металіста, відібравши у них законне право на перегляд футбольного матчу улюбленої команди.

Як вам відомо, футбольний клуб Рух планував трансляцію домашніх поєдинків в УПЛ на своїх платформах. Наше ключове завдання було показати нашим уболівальникам якісний продукт, використовуючи при цьому найкращі на сьогодні технічні можливості ПТС в Україні. Натомість нам закидують звинувачення у якомусь вигаданому футбольному сепаратизмі. Акцентуємо, що жодні права на трансляцію домашніх матчів Руху ми не передавали в УПЛ, а так званого єдиного телепулу, на якому зараз спекулюють в кабінетах Будинку футболу, не існує. Відтак, права та майданчик для трансляцій – це прерогатива виключно самого клубу.

Те, що відбулось вчора – це кричуще порушення принципів fair play та закону з боку УПЛ. Хочемо зазначити, що на клубному ютубі нахабно заблокували трансляцію ще ДО ПОЧАТКУ САМОГО МАТЧУ! В цей момент у ефірі каналу відбувалась передматчева студія. Невже і на неї права належать Setanta? Згодом трансляцію забанили на телеканалі НТА, а через погрози натиснули на Megogo і там закрили доступ до перегляду. Нічим іншим, як беззаконням та футбольним рекетом це назвати не можна. Дійшло до того, що ми були змушені показувати гру у Фейсбук. Усе заради того, щоб наші уболівальники та вболівальники Металіста, як ми і обіцяли, змогли побачити матч у вільному доступі.