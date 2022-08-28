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Едуард Сарапій поділився своїми думками про минулий матч проти АЕКу.

Півзахисник Дніпра-1 Едуард Сарапій прокоментував поразку своєї команди у матчі-відповіді кваліфікації Ліги Європи проти АЕКу (0:3), а також поділився думками про майбутню гру з Динамо.

Нагадаємо, Сарапій пропускав другу гру з кіпрським клубом через дискваліфікацію. У першій грі він отримав червону картку.

"Я ще перед матчем казав, що не грати набагато важче, ніж грати. Ти переймаєшся, відчуваєш тривогу за пацанів, за результат. Тим більше коли стадіон підтримує чужу команду, тисне психологічно, ти дуже переживаєш за свою команду.

В нас такий графік, що попереду Динамо, але про це нас попереджали ще до старту сезону. Важкий буде період, і ми готові до цього. Немає іншого виходу, окрім як виходити та грати.

Теплий прийом у Вінниках від дітей? Тут Артем, напевно, кумир усіх дітей – як національний герой. Вони кожен його крок вітали. Це прикольно та надихає, дає можливість повірити у власні сили перед грою", - наводить слова Сарапія прес-служба дніпрян.

Нагадаємо, матч Динамо – Дніпро-1 відбудеться сьогодні, 28 серпня, о 17:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.