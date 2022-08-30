Україна

Назар Волошин поділився своїми думками після гри із "гірниками".

Півзахисник криворізького Кривбасу Назар Волошин прокоментував поразку своєї команди у матчі другого туру УПЛ проти донецького Шахтаря (0:1).

"Дуже важкий матч. Намагались виконати установку тренера на всі сто відсотків. Але, якщо програли, не все вдалось, що запланували.

У кінцівці далася взнаки втома. Не дограли з гравцем суперника у ключовому, як виявилось потім, епізоді матчу. На жаль, пропустили гол. З першого матчу ми зробили певні висновки. Й сьогодні помилок було вже набагато менше.

Ми зобов’язані й в змозі у подальшому прогресувати й розпочати перемагати. Будемо працювати", - наводить слова Волошина прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Шахтар — Кривбас.