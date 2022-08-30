Назар Волошин поділився своїми думками після гри із "гірниками".
Назар Волошин, ФК Кривбас
30 серпня 2022, 17:20
Півзахисник криворізького Кривбасу Назар Волошин прокоментував поразку своєї команди у матчі другого туру УПЛ проти донецького Шахтаря (0:1).
"Дуже важкий матч. Намагались виконати установку тренера на всі сто відсотків. Але, якщо програли, не все вдалось, що запланували.
У кінцівці далася взнаки втома. Не дограли з гравцем суперника у ключовому, як виявилось потім, епізоді матчу. На жаль, пропустили гол. З першого матчу ми зробили певні висновки. Й сьогодні помилок було вже набагато менше.
Ми зобов’язані й в змозі у подальшому прогресувати й розпочати перемагати. Будемо працювати", - наводить слова Волошина прес-служба клубу.
На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Шахтар — Кривбас.