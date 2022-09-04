Україна

Форвард "біло-синіх" поділився своїми думками після гри із Зорею.

Нападник київського Динамо Владислав Ванат прокоментував поразку своєї команди у матчі третього туру УПЛ проти луганської Зорі (2:3).

"Насамперед, напевно, кожен суперник на нас налаштовується. Нас про це попереджали, що не буде легких матчів. Потрібно більше якогось азарту, злості, міняти цю ситуацію, бо так не може бути. Всі й так самі розуміють, що київський клуб не може так грати.

Були розмови з президентом, але це лишається в команді. Треба налаштовуватися та міняти цю ситуацію, бо це не годиться. Всі разом маємо вирішити всі питання. Ми одна команда, маємо вирішити це в колективі. Сподіваюся, все буде добре.

Сьогодні вже був забитий м'яч, а результат, сподіваюся, буде далі", - сказав Ванат в інтерв'ю ПРОФУТБОЛ Digital.

Раніше повідомлялося, що дві поразки поспіль — найгірший старт Динамо в УПЛ.